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有建制派擬辦集會 抗議啟德建簡約公屋 正向警申不反對通知書
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】有建制派向警方申請舉辦集會反對啟德的簡約公屋項目。
九龍城區議員張景勛聯同九龍中立法會議員楊永杰入紙向警方申請不反對通知書，計劃下星期日下午在港鐵啟德站外集會，反對啟德世運道建簡約公屋，建議選址改為九龍灣Megabox旁露天停車場或土瓜灣海心公園旁的驗車中心，他們預計有100至200人出席。
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