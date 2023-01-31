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下學年起　入息審查資助擴展至所有全日制自資學士學位課程

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  • 2023年01月31日
下學年起　入息審查資助擴展至所有全日制自資學士學位課程
【有線新聞】下學年起，修讀自資學士學位課程的免入息審查資助擴展至所有全日制課程。
目前透過職專教育副學位或文憑資歷等途徑入讀自資學士學位課程，以及未完成副學位課程的學生都不合資格申領資助。教育局向財委會提交文件指，為了提供更靈活的升學途徑及加強職專教育的定位，下學年起所有修讀合資格院校全日制自資學士課程的人都可以申請，預計惠及額外約6,800名學生，政府年度開支約2億3000萬元，並在27/28年度增至約2億7700萬元。
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