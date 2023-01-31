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港人明天起買港金巴港澳線車票「買去程，送回程」
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】金巴推出香港人購買港澳線車票「買去程，送回程」優惠。
港珠澳大橋穿梭巴士金巴說，響應澳門旅遊局針對香港人的優惠活動，明天起至下月底持香港居民身份證人士在網上購買前往澳門車票會送一張回程車票，不可以即日來回，每日名額有限，送完即止。
澳門旅遊局早前已聯同噴射飛航、金光飛航等公司，推出船票、車票「買去程，送回程」優惠。
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