返回
按輸入鍵開始搜尋

港人明天起買港金巴港澳線車票「買去程，送回程」

  • i-Cable
  • 2023年01月31日
【有線新聞】金巴推出香港人購買港澳線車票「買去程，送回程」優惠。
港珠澳大橋穿梭巴士金巴說，響應澳門旅遊局針對香港人的優惠活動，明天起至下月底持香港居民身份證人士在網上購買前往澳門車票會送一張回程車票，不可以即日來回，每日名額有限，送完即止。
澳門旅遊局早前已聯同噴射飛航、金光飛航等公司，推出船票、車票「買去程，送回程」優惠。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日