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墨西哥抵港蠟燭混入懷疑冰毒 市值約350萬 一男被捕
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】海關在尖沙咀拘捕一名男子涉嫌販毒，檢獲市值約350萬懷疑冰毒。
51歲疑犯黑布蒙頭由關員帶走調查，海關根據線報，上星期在機場檢查兩件墨西哥抵港、報稱禮物的郵包，發現蠟燭混入約六公斤懷疑冰毒，關員星期一在尖沙咀拘捕該名男子。
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