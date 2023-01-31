墨西哥抵港蠟燭混入懷疑冰毒　市值約350萬　一男被捕

【有線新聞】海關在尖沙咀拘捕一名男子涉嫌販毒，檢獲市值約350萬懷疑冰毒。

51歲疑犯黑布蒙頭由關員帶走調查，海關根據線報，上星期在機場檢查兩件墨西哥抵港、報稱禮物的郵包，發現蠟燭混入約六公斤懷疑冰毒，關員星期一在尖沙咀拘捕該名男子。