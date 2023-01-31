小西灣「富軒」疑爆食物中毒　12食客用膳後發燒、嘔吐

【有線新聞】小西灣一間酒樓12名顧客懷疑食物中毒。

八男四女20至60歲，上星期四中午在小西灣藍灣廣場「富軒」吃飯，約一至三日後開始腹痛、發燒、嘔吐、心悸等，其中三人求醫、毋須入院，全部人情況穩定，衞生防護中心正調查個案。