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三宗食物中毒案疑涉同款法國生蠔 食安中心要求停進口及停售
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】一款法國進口的生蠔懷疑導致多人食物中毒，食安中心要求暫停進口及停售。
中心接獲三宗食物中毒個案，患者曾經在鰂魚涌及尖沙咀的食肆吃過這款法國生蠔，即時指示供應商及食肆停止供應及出售。中心正追查分銷情況，會通知法國當局及本地業界採取適當行動。
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