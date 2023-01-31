三宗食物中毒案疑涉同款法國生蠔　食安中心要求停進口及停售

【有線新聞】一款法國進口的生蠔懷疑導致多人食物中毒，食安中心要求暫停進口及停售。

中心接獲三宗食物中毒個案，患者曾經在鰂魚涌及尖沙咀的食肆吃過這款法國生蠔，即時指示供應商及食肆停止供應及出售。中心正追查分銷情況，會通知法國當局及本地業界採取適當行動。