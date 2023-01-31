推廣香港新優勢專責小組首開會　討論加強整體宣傳策略及計劃

【有線新聞】推廣香港新優勢專責小組召開首次會議。

小組由財政司司長陳茂波領導，22名非官方成員來自商界、學術和電影界等，政府說，首次會議討論加強推廣香港的潛力和機遇及整體宣傳策略和計劃，包括與金管局等夥伴機構，在本地和國內外的推廣計劃將會舉辦的盛事和活動等。