衛生黑點｜政府推網頁列清理前後對比　供市民投訴及舉報

【有線新聞】政府推出衛生黑點網頁，市民可以投訴及舉報。

網站設有地圖，列出全港700多個衛生黑點，市民可以按地區瀏覽或直接搜尋，對比政府清理前後的變化，如果發現衛生再變差，可以透過網頁投訴及舉報，當局查證後會加入黑點名單。