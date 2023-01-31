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衛生黑點｜政府推網頁列清理前後對比 供市民投訴及舉報
i-Cable
2023年01月31日
【有線新聞】政府推出衛生黑點網頁，市民可以投訴及舉報。
網站設有地圖，列出全港700多個衛生黑點，市民可以按地區瀏覽或直接搜尋，對比政府清理前後的變化，如果發現衛生再變差，可以透過網頁投訴及舉報，當局查證後會加入黑點名單。
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