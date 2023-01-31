簡約公屋｜造價降至264億元　料不影響區內長遠規劃　業界：短期佔用可接受

【有線新聞】簡約公屋最新造價約264億元較原先縮減約10億元，分兩階段向立法會申請撥款，政府消息人士強調在啟德建簡約公屋不影響區內長遠規劃，地產建設商會說如果只是短期佔用可以接受。

預計要用264億元的簡約公屋，政府向立法會交文件說首階段申請撥款149億元，興建首批17,000個單位，其中佔約10,000個單位的啟德世運道項目總開支達95億元；其餘三個項目各自少過20億元。元朗攸壆路項目預計率先在2025年第一季落成，預料最受歡迎的啟德項目分兩期在2026年第一季及第四季落成，這批單位營運五年的開支預計要25億元。

有意見認為在啟德建簡約公屋不符合原先發展核心商業區的規劃，政府消息人士回應說簡約公屋大致只是做五年，用地的長遠規劃維持不變。

地產建設商會認為如果只是短期佔用，可以接受，但政府要妥善處理交通配套，地產建設商會執委會主席梁志堅：「整個啟德只有兩個（港鐵）站，一個是啟德站，另一個是宋王臺站。這五年時間，啟德站……怕它不知能否容納得到。（跑道範圍）正在興建樓宇，建成速度快過政府這個項目，變相很多（人）用啟德站乘車，我們緊張交通這方面。」

政府消息人士回應說港鐵有足夠承載力，不擔心造成負擔，當局又說入住簡約公屋的人不會再取得輪候公屋的現金津貼，估計五年可節省最多20億元。至於政府土地上的檢疫設施可否改造成簡約公屋，消息人士說持開放態度，財政司副司長會檢視。