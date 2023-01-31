返回
按輸入鍵開始搜尋

北約、日本聯合聲明　首提中方擴軍或威脅鄰國　重申反對改變東海現狀

  • i-Cable
  • 2023年01月31日
北約、日本聯合聲明　首提中方擴軍或威脅鄰國　重申反對改變東海現狀
【有線新聞】北約秘書長斯托爾滕貝格出訪日本會見首相岸田文雄，指俄烏戰事和中俄軍事合作，造成二戰以來最緊張局勢。
斯托爾滕貝格指責中俄帶領「專制政權陣營」，抗衡規則為本的國際秩序；強調若俄羅斯戰勝烏克蘭，會助長中國擴軍，欺壓鄰國、威脅台灣。
他與岸田均重申強烈反對改變東海現狀的舉動，重申台海和平的重要性，強調北約和日本需加強合作。這次是北約與日本的聯合聲明首次提及中國軍事擴張，聲明強烈促請北京提高透明度，並在軍備限制等議題上合作。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
今天
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日