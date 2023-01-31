北約、日本聯合聲明　首提中方擴軍或威脅鄰國　重申反對改變東海現狀

【有線新聞】北約秘書長斯托爾滕貝格出訪日本會見首相岸田文雄，指俄烏戰事和中俄軍事合作，造成二戰以來最緊張局勢。

斯托爾滕貝格指責中俄帶領「專制政權陣營」，抗衡規則為本的國際秩序；強調若俄羅斯戰勝烏克蘭，會助長中國擴軍，欺壓鄰國、威脅台灣。

他與岸田均重申強烈反對改變東海現狀的舉動，重申台海和平的重要性，強調北約和日本需加強合作。這次是北約與日本的聯合聲明首次提及中國軍事擴張，聲明強烈促請北京提高透明度，並在軍備限制等議題上合作。