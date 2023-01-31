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陳日君樞機現正留醫 稱梵蒂岡回港後身體不適惡化 籲大家放心
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2023年01月31日
【有線新聞】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機正在留醫。
91歲的陳日君早前獲法庭批准取回護照到梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世的喪禮，他晚上在社交網站發文說出發前肩膊發炎、背脊疼痛，雙手麻痺，但因為喪禮十分重要，決定啟程，他形容四日之行是奇蹟，很感恩。回港後身體情況惡化、雙手腫脹，年初一晚呼吸困難，入院檢查，暫時只是知道今次不適並非六年前令他留醫三星期的病菌造成，陳日君說香港最高級的醫生正在照顧他，請大家放心、希望信徒祈禱。
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