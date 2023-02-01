西貢解款車疑失控越線撞的士　三人受傷

【有線新聞】西貢有解款車與的士相撞，3人受傷。

警員手持衝鋒槍、身穿避彈衣荷槍實彈在現場戒備，將車上的錢箱運往另一部解款車押走。凌晨3時許，一輛解款車沿西沙路往馬鞍山方向行駛，駛至近企嶺下新圍時懷疑失控越過對面線與的士相撞，的士右邊車身嚴重損毀，解款車一名男職員受傷，的士司機及男乘客亦受傷，3人清醒由救護車送院治理。