i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
西貢解款車疑失控越線撞的士 三人受傷
i-Cable
2023年02月01日
【有線新聞】西貢有解款車與的士相撞，3人受傷。
警員手持衝鋒槍、身穿避彈衣荷槍實彈在現場戒備，將車上的錢箱運往另一部解款車押走。凌晨3時許，一輛解款車沿西沙路往馬鞍山方向行駛，駛至近企嶺下新圍時懷疑失控越過對面線與的士相撞，的士右邊車身嚴重損毀，解款車一名男職員受傷，的士司機及男乘客亦受傷，3人清醒由救護車送院治理。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
下一則新聞
下一則新聞
布林肯周日起訪華尋求恢復磋商軍事等議題
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
教育局倡100分鐘午膳、小息時間 逾九成小學不達標 心理學家：實體社交很寶貴
港聞
新聞資訊
日日有頭條
首頁新聞
2023年01月27日
M&M’s招牌吉祥物「換鞋」換出禍 不敵輿論停用 喜劇女演員接棒代言
即時新聞
新聞資訊
2023年01月26日
東京新酒店25間推介 最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR
旅遊
生活
有線生活
2023年01月25日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
新蒲崗工廈三級火｜火場為電子零件倉庫 燒逾半日仍未救熄 大廈手動警報系統失靈
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月28日
日本暴雪｜有港人如常出發稱可玩雪 旅議會：少於10團受影響
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月25日
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日