返回
按輸入鍵開始搜尋

西貢解款車疑失控越線撞的士　三人受傷

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
【有線新聞】西貢有解款車與的士相撞，3人受傷。
警員手持衝鋒槍、身穿避彈衣荷槍實彈在現場戒備，將車上的錢箱運往另一部解款車押走。凌晨3時許，一輛解款車沿西沙路往馬鞍山方向行駛，駛至近企嶺下新圍時懷疑失控越過對面線與的士相撞，的士右邊車身嚴重損毀，解款車一名男職員受傷，的士司機及男乘客亦受傷，3人清醒由救護車送院治理。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日