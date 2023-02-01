通關｜跨境生最快下周起免預約過關來港　小五生：累一點都不怕

【有線新聞】跨境中學生最快下星期起可以免預約配額過關來港，小學和幼稚園就要等到本月下旬，有跨境生自行預約配額回港上課，希望盡快適應校園生活。

在上水站，有跨境生等不及政府放寬，寧願每日預約配額過關及隔日做核酸檢測，都想盡快回港上課。中一跨境生鄒添峰︰「我從小學四年級開始就沒有回過來了，提早適應一下，提早見一見同學。」小五跨境生周子軼︰「累一點都不怕，很想回學校，很開心可見到同學和老師。」他就讀的小學趁下學期開課舉辦新春文化日，讓跨境同學適應一下。全校二百多名跨境生，有三十多個回來，一年級至六年級都有，部分低年級學生更是首次來到學校。小三跨境生何力行︰「很開心。（為甚麼這麼開心？）因為可以回校上課。」小六跨境生田興宇︰「（見面第一句跟同學說了甚麼？）他問我是否田興宇，感覺我像死了一次，復活了然後他們才見到我。」田興宇爸爸張生︰「昨晚差不多8至10時特地載他去核酸，否則未能回校。（核酸檢測）沒必要，因為現時回到香港或進入內地，內地九成多人已感染，回港本地都不檢查核酸，過關看核酸有何意義？」

校長預計未來一兩星期會有更多跨境生自行來港上課，鳳溪第一小學校長朱偉林︰「終於等了三年，見到同學回校非常開心、高興，礙於不可以擁抱他們，但很想與他們擁抱。配額方面不擔心，核酸方面主要因為深圳很多核酸檢測站沒營運，同學很多要去醫院做檢測，3時多放學、回到內地已5時多，還要安排做核酸、等候結果，導致他們休息和學習時間都受影響。」為了令跨境生容易點與同學熟絡，校長說會加長小息時間，讓他們多點機會一起玩耍，盡快融入校園生活。