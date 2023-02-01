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天星小輪四月起加價 田北辰憂遊客生意少致頻密大幅加價
i-Cable
2023年02月01日
【有線新聞】天星小輪4月起加價，平均加幅約5成半。有議員擔心遊客生意少，天星小輪難以繼續營運，會繼續頻密和大幅度加價。
新界西北（實政圓桌）田北辰︰「如果加到逾50%，至少4、5年內不准加價，這些可以計算，從經濟承擔力角度計算，每次加幅多少不要緊，最重要加價後能營運多久不加價，就算加價6%，5年內不加價，即是一年10%已是很離譜，最怕2、3年後再加價。」
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