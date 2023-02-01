政府設「全政府動員」機制應對重大事故　今年首季將首次演練

【有線新聞】政府設立「全政府動員」機制應對重大事故，公務員事務局說，今年第一季會有首次演練。

局長楊何蓓茵發文說，各個政策局及部門已經編製指定人員輪值名單，方便政府處理重大事故時立即動員、組成應急隊伍，未來會安排定期演練加強應變能力、應對不同的挑戰。