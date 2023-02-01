孔繁毅支持設疫情獨立調查委員會　袁國勇：為下次疫情作準備

【有線新聞】政府專家顧問孔繁毅認為，有需要成立獨立委員會調查疫情，擔心政府內部調查有盲點。另一名專家顧問劉澤星就認為，有必要檢討三年疫情的處理，以甚麼形式可以討論。

特首不同意成立獨立調查委員會，調查處理疫情的表現，認為內部總結經驗寫入應變指引更務實。有份提倡獨立調查的專家認為，獨立調查更客觀及有公信力，港大內科學系臨床教授孔繁毅︰「內部調查有很多盲點未必真的看到，關鍵是無法給予宏觀結果，反而以獨立調查委員會可能觀乎外國或國內做法作比較，針對性討論醫療制度或某些地方會否有不足之處，可以做得更加好。」

孔繁毅認為調查範圍可包括個案追蹤、第五波多長者離世，以及隔離、檢測及出入境政策等，可邀請本地、內地及海外專家參與。03年沙士，政府成立專家委員會調查疫情，都有邀請海外、內地及本地專家及後成立衞生防護中心。政府專家顧問袁國勇說，調查不是為問責或懲罰任何人，目的是為下次疫情做好準備、檢討失誤，他認同不一定要成立獨立調查委員會，一個客觀、獨立的檢討委員會也可以。

另一名專家顧問劉澤星只強調一定要檢討，劉澤星︰「檢討一定需要，是怎樣的模式去檢討，因為在大疫情之中，我們每個人都有一份（責任）在疫情應對，哪些才是最獨立，要慢慢思考去做，我覺得要給予時間去思考如何處理。」劉澤星沒正面回應政府內部檢討疫情會否不客觀，而檢討方向可集中於長者照顧、基層醫療及疫苗接種等。