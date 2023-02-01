元朗丹桂村擬建七幢公屋　最高60層　料可供7250單位

【有線新聞】政府向城規會申請放寬元朗洪水橋丹桂村一幅公屋用地的地積比及建築物高度，計劃興建七幢最高60層的公屋。

地皮位於丹桂村南食水配水庫旁，佔地接近四萬九千平方米，計劃興建七幢50至60層高的公屋。土木工程拓展處向城規會申請，將地盤地積比由現時6.5放寬至7.2，每幢建築物高度由主水平基準上205米提高到最少235米，預計可建7250個單位，容納近兩萬名居民。處方解釋，鑑於房屋發展用地短缺，政府考慮普遍提高住宅最高地積比和建築高度，以供應更多公屋單位。