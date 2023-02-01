深水埗新布藝市場開幕　平均月租1,800元　16「棚仔」布販遷新址

【有線新聞】深水埗通州街新布藝市場開幕。

食環署早上在通州街臨時街市舉行剪綵及醒獅儀式，有16戶布販由昨日關閉的欽州街「棚仔」遷至這裏，每檔平均月租1,800元，街市早前翻新，共有53個攤檔，還有12個租戶五月遷入。剩餘的攤檔下星期二公開競投，食環署認為，這裏環境較「棚仔」舒適，設有洗手間、防火系統及風扇等，亦有上落貨停車場。