西環中年婦疑遭騙逾900萬元　對方聲稱急需用錢治療癌症

【有線新聞】西環一名女子懷疑遭網友行騙，損失超過900萬元。

51歲事主上月中報案，指早前在社交媒體認識一名男子，對方聲稱急需用錢治療癌症，事主按指示在2021年9月中至2022年7月底，將合共約964萬元存入對方指定多個本地銀行戶口，其後與該男子失去聯絡。