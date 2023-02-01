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西環中年婦疑遭騙逾900萬元　對方聲稱急需用錢治療癌症

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
【有線新聞】西環一名女子懷疑遭網友行騙，損失超過900萬元。
51歲事主上月中報案，指早前在社交媒體認識一名男子，對方聲稱急需用錢治療癌症，事主按指示在2021年9月中至2022年7月底，將合共約964萬元存入對方指定多個本地銀行戶口，其後與該男子失去聯絡。
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