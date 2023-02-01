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港大醫學院擬擴建新醫學大樓　料2028年落成

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  • 2023年02月01日
【有線新聞】港大醫學院計劃擴建新醫學大樓，預計在2028年落成。
港大醫學院院長劉澤星與傳媒茶聚時提到，由於學生人數增加、設施不敷應用，計劃在沙宣道3號一幅綠化地擴建教研大樓。港大醫學院發展基建總監陳應城說，新教研大樓鄰近瑪麗醫院，相信可縮短高年級醫學生，往來醫院及大學上課的時間。新大樓將設有細胞、幹細胞及基因研究實驗室，預計明年動工，2028年九月份可以使用。
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