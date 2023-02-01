方濟各展開非洲訪問傳達和平訊息

【有線新聞】教宗方濟各抵達剛果民主共和國，展開為期六日非洲訪問。

行動不便的方濟各乘坐專機，抵達首都金沙薩，官員在場迎接，亦有大批民眾夾道歡迎。

方濟各稱「貪婪毒藥」是衝突源頭，非洲資源豐富，但受苦的是當地人民，而經濟發達的國家卻不聞不問，呼籲其他國家停止壓榨，祝願非洲能主宰自己的命運。

86歲的方濟各第5次訪問非洲，原定去年7月展開的行程，因膝部疼痛而押後。另外因東部戈馬地區武裝衝突不斷，而更改行程。