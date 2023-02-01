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觀塘便利店揭藏懷疑冰毒　值約5700萬元　男店主被捕

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
【有線新聞】警方在觀塘一間便利店檢獲約5,700萬元懷疑冰毒，拘捕便利店店主。
檢獲的懷疑冰毒以茶葉錫紙包裝，重約100公斤。警方透過情報收集，昨日突擊搜查麗港中心商場一間便利店，檢獲該批懷疑毒品，拘捕22歲男店主，他涉嫌約一個月前被販毒集團招募作倉主，將冰毒放入倉庫內膠箱儲存，他暫被控販運危險藥物，明日在觀塘裁判法院提堂。
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