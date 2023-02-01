36歲女子因金錢糾紛披露供應商夫婦個人資料　承認14項起底罪

【有線新聞】一名女子因商業糾紛在社交媒體披露對方夫婦個人資料，承認14項涉及起底的罪名。

36歲被告岑溱蕎從事網上買賣，她與一名供應商發生金錢糾紛後，在社交平台14個群組發文聲稱有人騙財，並披露供應商及其丈夫的姓名、相片、電話號碼等個人資料，私隱專員公署去年7月拘捕被告，她承認14項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，是自2021年起底條文生效後第三宗定罪案件。