承諾擊敗祖雲達斯將「送禮」　賽後收過百電話求「找數」　蒙沙班主急澄清

【有線新聞】意大利甲組足球聯賽球會蒙沙周日（29日）作客擊敗勁旅祖雲達斯，以弱勝強本已是球迷熱話，但更令人關注的，是一眾球員要求意大利前總理兼班主貝盧斯科尼「找數」。

貝盧斯科尼早前與球隊聖誕聚餐時許下「承諾」，指如果球隊能夠擊敗強隊AC米蘭或祖雲達斯，將為球員們送上「一巴士的妓女」。如今球隊如願擊敗強敵，貝盧斯科尼透露收到100個球員打出的電話，紛紛要求他「找數」。蒙沙官方社交媒體亦出文「抽水」，貼出一張球隊大巴停泊在祖雲達斯主場的照片。貝盧斯科尼澄清，這是個「有趣又簡單的笑話」，又指「認真」的人缺乏幽默感。

蒙沙作客擊敗勁旅祖雲達斯。蒙沙Facebook圖片

蒙沙官方社交媒體貼出一張球隊大巴照片「抽水」。蒙沙Facebook圖片

不少球會班主不時會以獎金激勵球員士氣，例如南韓球會全北汽車的班主向隊內國腳發放2.5萬英鎊獎金，獎勵他們於卡塔爾世界盃表現。今次貝盧斯科尼以妓女鼓勵球員，在足球史上則較為罕見，雖然事後澄清是開玩笑，但仍引起爭議。

貝盧斯科尼透露收到100個球員打出的電話。AP

貝盧斯科尼曾主理AC米蘭31年，共贏得29個錦標，包括七次歐冠或歐聯冠軍，並曾擁有馬甸尼、雲巴士頓、巴治奧、舒夫真高及卡卡等世界級球星。至2017年，貝盧斯科尼將AC米蘭易手至中國商人李勇鴻，把99.93%股權售予盧森堡的羅森內里投資公司，他自稱永遠是AC米蘭的頭號支持者。貝盧斯科尼2018年入主蒙沙後，球會去年歷史性升上意甲。蒙沙擊敗因造假賬而被罰15分的祖雲達斯後，以25分排在第11位。