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童樂居虐兒案｜呈堂影片拍下男童「腳壓臉」　涉案高級幼工：放鬆肌肉助入睡

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
童樂居虐兒案｜呈堂影片拍下男童「腳壓臉」　涉案高級幼工：放鬆肌肉助入睡
【有線新聞】童樂居虐兒案一名前高級幼兒工作員早前否認虐兒，案件在九龍城裁判法院開審。
45歲被告周翠英被控前年12月在童樂居虐待一名男童，控方在庭上播放片段，顯示案發當晚男童在床上爬來爬去，被告捉著男童，將他按在床上，並先後將男童雙腳輪流壓向臉上，過程約十數秒。被告作供解釋當晚男童喝奶之後睡不着，於是上前幫他做伸展運動放鬆肌肉，幫助入睡，並稱男童曾經伸手扶住自己雙腿。
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