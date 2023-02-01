那打素醫院雜物起火傳爆炸聲　無人受傷　醫管局：沒影響運作

【有線新聞】大埔那打素醫院有雜物起火，無人受傷。

網上片段見到鐵皮圍住的範圍起火，濃煙升上半空，有人嘗試用滅火筒救火，職員報警求助。下午三時半左右，那打素醫院C座大樓對開工程承辦商擺放建築廢料的位置起火，期間傳出爆炸聲，消防約20分鐘後將火救熄。醫管局說起火位置沒有存放醫療氧氣樽，醫院運作沒有受影響。