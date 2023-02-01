修例風波｜曾志健等四人潛逃案　34歲倉管員涉協助礙審判　兩案合併21日答辯

【有線新聞】34歲倉庫管理員涉嫌協助四名涉及反修例案件棄保潛逃的男子，提供食宿，兩案合併處理。

涉嫌棄保潛逃的四人包括在荃灣示威中槍的曾志健。兩案合併處理後，經修訂的控罪指，倉庫管理員葉豪連同曾志健、馮清華、王愷銘和黃竣賢涉嫌於2020年10月至去年7月連同其他人意圖阻撓或妨礙法庭審判。裁判官批准將案轉介區域法院，五名被告還柙至本月21日答辯。