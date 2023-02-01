返回
按輸入鍵開始搜尋

南韓赴華旅客需核酸檢測

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
南韓赴華旅客需核酸檢測
【有線新聞】南韓赴華旅客即日起，抵捗後須接受核酸檢測。
韓媒報道，中國南京、杭州等多個機場上午起，要求經南韓入境的外籍旅客接受核酸檢測。在北京，外交部稱，是對於個別國家執意採取針對中國的歧視性措施，不得不按照對等原則回應。南韓上月初起，要求所有經中國入境的旅客不論國籍均需接受落地檢測，並暫停向中國旅客簽發短期簽證，但日前表示若中國疫情受控，考慮月底前撤銷簽證限制。而日本據報亦正考慮放寬中國旅客的入境檢測要求。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月31日