南韓赴華旅客需核酸檢測

【有線新聞】南韓赴華旅客即日起，抵捗後須接受核酸檢測。

韓媒報道，中國南京、杭州等多個機場上午起，要求經南韓入境的外籍旅客接受核酸檢測。在北京，外交部稱，是對於個別國家執意採取針對中國的歧視性措施，不得不按照對等原則回應。南韓上月初起，要求所有經中國入境的旅客不論國籍均需接受落地檢測，並暫停向中國旅客簽發短期簽證，但日前表示若中國疫情受控，考慮月底前撤銷簽證限制。而日本據報亦正考慮放寬中國旅客的入境檢測要求。