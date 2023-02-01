獨立調查｜狄志遠對特首不贊成表失望　去信約見促體現問責精神

【有線新聞】新思維主席狄志遠去信約見特首，再次要求成立調查委員會檢討抗疫，向公眾交代調查結果，體現問責精神。

社會福利界議員、新思維主席狄志遠表示：「特首不贊成設獨立調查委員會，對於這表態我是失望，因為經一事長一智，是每人應有的作風。三年疫情每個香港人都受影響，不少長者特別是院舍長者，都受傷害。現階段我希望政府做，我認為這方法比較有效。即使立法會成立委員會討論，我覺得範圍比較窄，因為不易找到（專家）朋友討論問題，或者如果沒實權，很多官員可能會議中輕輕帶過問題。」