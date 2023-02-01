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斯托爾滕貝格再指中國對北約構成挑戰
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2023年02月01日
【有線新聞】北約秘書長斯托爾滕貝格重申，中國與俄羅斯關係密切，對北約構成安全挑戰。
斯托爾滕貝格表示：「俄羅斯與中國關係更趨緊密，加上中國大舉投資和新型先進軍事能力，凸顯中國構成威脅，及對北約盟友的挑戰。」
出訪日本的斯托爾滕貝格，在東京一間大學演說，表示北約近年認知到中國帶來的戰略挑戰，但不認為北約和中國是對手關係，強調無意與中方起衝突。斯托爾滕貝格前一日與日本首相岸田文雄會談，亦提到中俄軍事合作帶來安全威脅。
在北京，外交部回應，要求北約不要渲染中國威脅，不要挑動地區對抗。又指亞太不是地緣爭奪的戰場，不歡迎冷戰思維陣營對抗。
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