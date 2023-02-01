香港小交響樂團音樂總監「接班」　德國指揮家柏鵬不長駐港　葉詠詩作顧問支援

【有線新聞】香港小交響樂團音樂總監懸空近三年，由德國指揮家柏鵬出任。

樂團桂冠音樂總監葉詠詩公布「接班人」，柏鵬是國際知名指揮家、小提琴家，2015年起擔任小交響樂團首席客席指揮，四月履新接任音樂總監後，會繼續兼任科隆室樂團首席指揮、以色列室樂團首席客席指揮等，不會長駐香港，葉詠詩則會以顧問形式支援小交響樂團。

葉詠詩2002至2020年擔任音樂總監，之後升任至桂冠音樂總監。她說認識柏鵬約40年，形容他是優秀的音樂家。葉詠詩：「如果樂團需要我，我會在，因為我住在香港。對香港小交響樂團來說，不是我退休，而是我們多了一個新音樂總監。所以有時例如柏鵬，他盡量抽時間在香港，但有些時間他要在外國繼續其他工作，如果屆時香港小交響樂團需要我服務，我可以作為支持的後盾。」

候任音樂總監柏鵬稱：「香港小交響樂團一直致力讓所有人都可以接觸音樂。音樂不應該是特權或只屬於去演奏會的人，音樂是不可分割的，音樂屬於所有人，這是其中一個原因，令我輕易決定接下這項重大責任。」

香港小交響樂團行政總裁楊惠表示，假如香港要成為中外文化藝術交流中心，政府要改善表演場地的設施及配套，又認為給予藝團的恒常資助，應該按表現及通脹每年調升，「政府經常想如何將國際的東西引進香港，例如我們都經常巡迴演出。我們都去過50個國際城市，我們每一次到外地都是代表香港，都是一個國際的表現，你（政府）可以說提供特別資助給我們。」楊惠認為文化體育及旅遊局應有全盤計劃推動文化發展。

香港小交響樂團過去三年，因為疫情沒到外地巡迴演出，今年恢復會到德國、法國、奧地利及葡萄牙等地方。