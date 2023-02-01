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鰂魚涌52歲地盤工疑失足四米高墮下 昏迷送院
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2023年02月01日
【有線新聞】鰂魚涌一個地盤發生工業意外，一名工人昏迷送院。
52歲男工身體多處受傷，包括頭及手腳，由救護車送院搶救。下午三時許，工人在華蘭路20號一個地盤的棚架工作期間懷疑失足，由四米高墮下，跌落工作平台受傷，消防接報到場救出工人。警方正調查意外，並通知勞工處跟進。
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