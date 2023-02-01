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簡約公屋｜啟德居民反對選址　楊永杰撤周日集會申請　稱與何永賢會面再決定

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
【有線新聞】原定下星期日舉行的反對啟德簡約公屋項目集會取消。
主辦集會的建制派立法會議員楊永杰：「房屋局局長何永賢主動邀約星期日會面商討簡約公屋選址，並且願意視察他們早前建議的土瓜灣及九龍灣露天停車場選址。」楊永杰決定先撤回不反對通知書的申請，會面後再決定下一步行動。
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