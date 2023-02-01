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港威酒店餐廳五食客疑食物中毒 出現腹痛、發燒等症狀
i-Cable
2023年02月01日
【有線新聞】尖沙咀海港城港威酒店一間餐廳，五名食客懷疑食物中毒。
涉事餐廳Three On Canton位於港威酒店三樓，五名19至50歲顧客分別於年初五及年初六到餐廳晚膳食晚飯，及後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等症狀。其中三人求醫，毋須入院，全部人情況穩定。
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