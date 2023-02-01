29歲男貼「起底」街招追討裝修費　違私隱條例被捕

【有線新聞】一名男子涉嫌貼起底街招被捕。

涉案29歲男子去年三月接受兩人委託裝修，雙方之後因工程進度及裝修款項發生糾紛，有人在單位所在大廈附近貼街招，披露姓氏、地址及遮去眼睛的合照，追討費用。他涉嫌違反個人資料私隱條例，被私隱專員公署拘捕，獲准保釋候查。