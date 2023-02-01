青衣79歲翁過馬路捱撞搶救不治　肇事混凝土車司機逃逸

【有線新聞】青衣有男子過馬路時，被混凝土車撞死。

現場是青衣涌美路近長康邨康富樓對開。晚上6時許，一輛混凝土車撞倒正在過馬路的79歲男子，司機不顧而去。救護員接報到場將昏迷的傷者送往仁濟醫院搶救，最終不治。警員正在追查混凝土車的下落。