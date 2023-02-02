i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
香港仔的士撞貨車 兩人受傷送院
i-Cable
2023年02月02日
【有線新聞】香港仔有的士與貨車相撞，兩人受傷送院。
的士車頭撞至變形，擋風玻璃碎裂，安全氣袋亦彈出。早上6時許該載客的士沿香港仔海傍道駛到批發市場對開，撞到一輪停泊路邊貨車。的士女乘客被困，要由消防救出，的士司機亦受傷，二人由救護車送院治理。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
下一則新聞
下一則新聞
美國田納西州涉被警毆斃黑人男子舉殯
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
東京13間新酒店2023 3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池 6人家庭可入住
旅遊
生活
有線生活
今天
英國四歲童智商達139 成門薩最年輕成員 能以六種語言數數 開始閱讀《哈利波特》
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
休班消防蒲台島釣魚疑失蹤 救援人員海陸空搜救
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月26日
東京新酒店25間推介 最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR
旅遊
生活
有線生活
2023年01月25日
內地婚鬧｜山東新娘遭男子從後擁抱「疊羅漢」壓地、噴沫 低俗婚鬧文化屢禁不止
即時新聞
新聞資訊
2023年01月30日
教育局倡100分鐘午膳、小息時間 逾九成小學不達標 心理學家：實體社交很寶貴
港聞
新聞資訊
日日有頭條
首頁新聞
2023年01月27日
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日