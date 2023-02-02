香港仔的士撞貨車　兩人受傷送院

【有線新聞】香港仔有的士與貨車相撞，兩人受傷送院。

的士車頭撞至變形，擋風玻璃碎裂，安全氣袋亦彈出。早上6時許該載客的士沿香港仔海傍道駛到批發市場對開，撞到一輪停泊路邊貨車。的士女乘客被困，要由消防救出，的士司機亦受傷，二人由救護車送院治理。