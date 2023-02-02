返回
按輸入鍵開始搜尋

警搗破旺角非法吸毒場所拘11人　有人報稱求職糾紛遭禁錮

  • i-Cable
  • 2023年02月02日
【有線新聞】警方在旺角搗破一個非法吸毒場所，11人被捕。
被捕疑犯坐在地上，之後由警員逐一帶上警車。現場是亞皆老街樓上一個單位，昨晚7時許警方接報一名男子與人有求職糾紛，之後遭人禁錮，警員到場發現有人慌忙逃生，隨即截停他們。調查後發現有人在單位內吸食毒品，拘捕9男2女，年齡介乎43至61歲，他們涉嫌非法禁錮、經營吸毒場所、吸食或注射毒品等被捕。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日