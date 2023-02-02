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警搗破旺角非法吸毒場所拘11人 有人報稱求職糾紛遭禁錮
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2023年02月02日
【有線新聞】警方在旺角搗破一個非法吸毒場所，11人被捕。
被捕疑犯坐在地上，之後由警員逐一帶上警車。現場是亞皆老街樓上一個單位，昨晚7時許警方接報一名男子與人有求職糾紛，之後遭人禁錮，警員到場發現有人慌忙逃生，隨即截停他們。調查後發現有人在單位內吸食毒品，拘捕9男2女，年齡介乎43至61歲，他們涉嫌非法禁錮、經營吸毒場所、吸食或注射毒品等被捕。
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