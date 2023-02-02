環球小姐｜俄羅斯佳麗稱遭杯葛　指主辦偏心美國、烏克蘭佳麗　賽果受政治影響

俄烏戰事持續將近一年，最近「戰火」更蔓延至選美比賽。上月14日舉行的環球小姐選美決賽塵埃落定，俄羅斯佳麗Anna Linnikova賽後透露參賽期間遭其他佳麗杯葛，並質疑主辦單位偏愛美國及烏克蘭佳麗，認為賽果受政治環境影響。

Anna接受俄羅斯傳媒訪問時表示，參賽期間收到很多烏克蘭網民的恐嚇訊息，對此感到害怕，又指她遭其他佳麗排斥，「許多人知道我來自哪裏後，就會避開我、迴避我，那些來自烏克蘭、瑞士的女孩更從我身邊走開，像遇到火一樣。」

Anna表示，對烏克蘭佳麗Viktoria Apanasenko拒絕與她說話感可惜，「我嘗試去接觸，但所有努力都是徒勞，大家都看到了Apanasenko的抗議行為，那是她的選擇，我不記仇。」

Apanasenko上月中曾表示，要與俄羅斯佳麗一起參賽令她心情複雜，又稱對Anna鮮紅色禮服感到難受，不禁讓人聯想到血的顏色。她稱，比賽中一直在等Anna道歉，但指對方接近僅為自拍，認為是出於宣傳目的。

最終美國佳麗R’Bonney Nola成為冠軍，當選新一屆環球小姐，烏克蘭佳麗雖然未有晉身16強，但贏得嘉年華精神獎。Anna稱，美國佳麗和烏克蘭佳麗在比賽中均贏得獎項是「非常具象徵意味」。