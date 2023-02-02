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拜登麥卡錫會面商討債務危機問題
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2023年02月02日
【有線新聞】美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫會面，商討債務危機問題。麥卡錫指未有取得突破，不過會面進展良好。
麥卡錫說：「我們在這議題有不同觀點，但我覺得會面良好，我們承諾會繼續磋商，看看能否有成果，我相信終有一天我們會達成共識。」
會面持續一個多小時，共和黨的麥卡錫期望能在6月限期前達成共識，但他表明眾議院不會在無附帶條件下，通過提高債務上限。共和黨人一直期望利用債務問題，削減拜登政府的公共開支。白宮會後稱兩人的對話坦率直接，重申國會有責任避免國家出現前所未有的違約災難。
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