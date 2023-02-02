羅湖口岸擬下周一重開　據悉港府及港鐵已做演練　田北辰：班次較以往疏

【有線新聞】羅湖口岸有望重開，深圳市口岸辦回覆查詢說，計劃下星期一重開羅湖口岸，最終落實時間及是否有過境配額就要等公告為準。據悉特區政府及港鐵已為口岸重開做演練。

本港跟內地免檢疫通關近一個月，疫情前最多人用的羅湖口岸，官方一直未有公布重開日期。消息指港鐵與相關部門近日做演練為重開做準備，我們向深圳市口岸辦查詢羅湖口岸何時重開。

深圳市口岸辦人員：「（羅湖口岸是不是下星期一2月6日就會全面通關？）暫時公告還是沒有公布具體通關時間，會有這個計劃，但是具體時間以公告為準（2月6日是有機會通關？）對（有配額嗎？）是否需要配額還會以公告有訊息發布出來。」

口岸旁邊的羅湖商業城，物業管理公司星期三就發通告說羅湖口岸下星期一通關，提醒商戶盡快補貨和整理，通關首天必須開門營業，請商戶務必支持配合。

立法會議員田北辰說據他了解羅湖口岸下星期會通關，日後經東鐵去羅湖站，列車班次會較以前疏。田北辰指：「因為聯檢大樓裝修未完成，變相局部開放，如果（港鐵）班次像以前般頻密，內地都頗大問題。都頗大機會他們會將班次調疏，調疏班次去羅湖，即是有些去落馬洲，有些去羅湖，全部經上水，有些可能到上水後回頭，可能每4、5班車或者更長才有一班車去羅湖。將來去羅湖的列車可能本地人覺得很迫、上不到。」

特區政府說，有信心很快可以全面通關，取消核酸檢測要求和人數限額，以及開放更多關口。