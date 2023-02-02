申訴專員公署調查太平紳士巡視計劃　有院所沒通知羈留者可要求單獨會面

【有線新聞】申訴專員公署主動調查太平紳士巡視計劃的運作安排，提出13項建議。

公署調查發現太平紳士突擊到院所巡視時，部分院所未有即時通知所有羈留或住院人士，亦有院所沒有通知可要求與太平紳士單獨會面。現時各院所只單靠職員口頭確認太平紳士是否已會見所有院所人士，方式欠客觀及全面。至於太平紳士收到的投訴及提出的建議，整體而言都能適時處理及回覆。

公署向行政署、懲教署、入境處、醫管局及社署提出13項建議，包括向巡視的太平紳士提供暫時離開院所人士名單及原因。