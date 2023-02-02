i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
啟德沐安街過渡房屋動土 料年底完工 提供逾500個單位
i-Cable
2023年02月02日
【有線新聞】啟德沐安街的過渡房屋舉行動土禮。
房屋局局長何永賢及副局長戴尚誠出席動土禮，這個過渡房屋項目由東華三院營運，獲政府批出2.85億元資助，提供519個單位，面積153至305平方呎，全部附設煮食空間及洗手間，供1,460人入住，預計工程今年底完工。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
下一則新聞
下一則新聞
習近平倡設長效機制擴大居民消費 促適度超前部署「新基建」 加快科技自立
財金焦點
財經資訊
今天
推薦閱讀
東京新酒店25間推介 最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR
旅遊
生活
有線生活
2023年01月25日
內地婚鬧｜山東新娘遭男子從後擁抱「疊羅漢」壓地、噴沫 低俗婚鬧文化屢禁不止
即時新聞
新聞資訊
2023年01月30日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
西貢六旬漢因宗教問題爭執捱斬 同居女友涉傷人被捕
港聞
新聞資訊
2023年01月29日
休班消防蒲台島釣魚疑失蹤 救援人員海陸空搜救
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月26日
滙豐、恒生檢討員工薪酬 中基層員工加薪幅度或跑贏通脹
財金焦點
財經資訊
2023年01月30日
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日