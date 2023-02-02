啟德沐安街過渡房屋動土　料年底完工　提供逾500個單位

【有線新聞】啟德沐安街的過渡房屋舉行動土禮。

房屋局局長何永賢及副局長戴尚誠出席動土禮，這個過渡房屋項目由東華三院營運，獲政府批出2.85億元資助，提供519個單位，面積153至305平方呎，全部附設煮食空間及洗手間，供1,460人入住，預計工程今年底完工。