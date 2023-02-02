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女子涉偷旺角麵店36隻冰鮮鷄 價值約2,000元
i-Cable
2023年02月02日
【有線新聞】旺角一間麵店遭人偷走四箱冰鮮鷄，價值約2,000元。
麵店在砵蘭街近登打士街，供應商每日凌晨會將冰鮮鷄送到門外。早上8時許，店員開門後不見了冰鮮鷄，翻看閉路電視片段，見到一名女子將四箱共36隻冰鮮鷄搬到手推車運走。店員指冰鮮鷄用作醉鷄，要隔一夜腌製，因此明天沒有醉鷄供應。警方將案列作盜竊，暫時無人被捕。
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