你好香港｜送50萬張機票吸旅客、8萬張送港人　景點主題公園推優惠　港府冀乘數效應推經濟

【有線新聞】政府啟動「你好，香港！」全球宣傳活動，下月起在海外及內地送出50萬張機票，暑假亦會送出8萬張機票予香港市民，政府相信在「乘數效應」下，可刺激本地消費、帶動經濟。

走過三年疫情，政府說香港與內地，以至全世界恢復正常聯繫，宣傳大門要重新打開。行政長官李家超：「我們歡迎世界每個角落的旅客、投資者、企業家、創新者，一起來到香港感受我們的活力，擁抱機遇、大展鴻圖。我們期待各位新朋友、老朋友跟我們說一句：Hello你好，來到香港。」

機管局贊助國泰香港快運以及香港航空，下月起以抽獎、買一送一等方式半年之內向旅客送出50萬張機票，會按疫情前的主要客源地分配，首階段在東南亞國家派發，之後到東北亞、內地及其他地區。

機管局說2020年4月疫情初期預留一筆錢援助航空業，現在是適當時候將資助化成機票。機管局行政總裁林天福：「我們當時的資助不多，航空公司可以說是『半賣半送』，讓我們以有限的金錢買到這麼多機票。我們希望拿到機票的朋友能多帶兩至三名親友同行，所以雖然我們送贈50萬機票，但相信能為香港帶來多達150萬名以上入境旅客。」

財政司司長陳茂波：「我會視送出機會會有『乘數效應』，帶多點客人來港在這裏消費，餐飲各方面都能帶旺我們的經濟。」除了旅客，暑假還會送出八萬張機票給香港居民以及派發八萬張給大灣區居民，鼓勵他們使用香港國際機場出境。