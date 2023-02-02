李家超周六率團外訪沙特、阿聯酋　包括財經工商界代表　行程爲期七天

【有線新聞】行政長官李家超星期六率團外訪沙特阿拉伯和阿聯酋一星期。

代表團成員包括3名高官、財經、工商界等30多人，李家超將與當地政商領袖會面、考察企業、出席論壇等，介紹香港最新情況和投資及商貿機遇，促進交流合作；亦會到訪駐迪拜經貿辦，聽取匯報招商引才等工作。

李家超外訪期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。