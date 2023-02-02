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通關｜羅湖口岸或下周重開 陳茂波：仍在與內地商討 有消息盡早公布
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2023年02月02日
【有線新聞】財政司司長陳茂波說仍然與內地商討重開羅湖口岸，目前進度良好，有消息會盡快公布。
財政司司長陳茂波：「我們理解羅湖口岸對香港與內地人旅遊很重要，我們在盡努力與相關部門可行地嘗試盡早重開，商討正在進行中，進度良好，我相信政務司司長會盡早公布。」
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