i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
澳洲新版5元鈔票將不印上英王查理斯肖像
i-Cable
2023年02月02日
【有線新聞】澳洲儲備銀行宣布新一批5元鈔票，不會印上英王查理斯三世肖像。
現時澳洲5元鈔票上印有去年逝世的英女王伊利沙伯二世肖像，銀行稱諮詢過政府意見後，決定5元鈔票新設計，不會印上英王查理斯肖像，而是向原住民的文化及歷史致意，新版鈔票何時面世未定。這個改變意味澳洲鈔票，將全面「去君主化」。不過硬幣背後仍然有熟悉面孔，今年稍後發行的新版硬幣，依然有查理斯的頭像。
反對黨領袖指責改變帶有政治動機，澳洲作為英聯邦成員，1992年伊利沙伯二世登基40周年，其肖像首次印在5澳元鈔票上。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
下一則新聞
下一則新聞
免費機票｜機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
今天
推薦閱讀
M&M’s招牌吉祥物「換鞋」換出禍 不敵輿論停用 喜劇女演員接棒代言
即時新聞
新聞資訊
2023年01月26日
教育局倡100分鐘午膳、小息時間 逾九成小學不達標 心理學家：實體社交很寶貴
港聞
新聞資訊
日日有頭條
首頁新聞
2023年01月27日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
滙豐、恒生檢討員工薪酬 中基層員工加薪幅度或跑贏通脹
財金焦點
財經資訊
2023年01月30日
東京新酒店25間推介 最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR
旅遊
生活
有線生活
2023年01月25日
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過 一區只有7度 氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
生活
有線生活
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世 曾揭發名導園子溫性侵事件 疑不敵誹謗壓力萌死念
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日