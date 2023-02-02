澳洲新版5元鈔票將不印上英王查理斯肖像

【有線新聞】澳洲儲備銀行宣布新一批5元鈔票，不會印上英王查理斯三世肖像。

反對黨領袖指責改變帶有政治動機，澳洲作為英聯邦成員，1992年伊利沙伯二世登基40周年，其肖像首次印在5澳元鈔票上。

現時澳洲5元鈔票上印有去年逝世的英女王伊利沙伯二世肖像，銀行稱諮詢過政府意見後，決定5元鈔票新設計，不會印上英王查理斯肖像，而是向原住民的文化及歷史致意，新版鈔票何時面世未定。這個改變意味澳洲鈔票，將全面「去君主化」。不過硬幣背後仍然有熟悉面孔，今年稍後發行的新版硬幣，依然有查理斯的頭像。