菲律賓同意美軍使用更多軍事設施

【有線新聞】美國防長奧斯汀訪問菲律賓期間，落實兩國擴大軍事合作。菲律賓提供多4個軍事用地，讓美軍使用；美國則為另外5個基地，提供8200萬美元基建資金。雙方強調提高協同能力，應對區內威脅。

菲律賓總統小馬可斯，在總統府會見到訪的美國國防部長奧斯汀。小馬可斯稱基於兩國強大夥伴關係，菲律賓的未來和亞太事務需要美國參與，這樣亦對雙方有利。奧斯汀指華府會以一切可行方式，加強兩國關係，會繼續協助對方建立和現代化國防能力，提高兩軍協同能力。

奧斯汀之後出席歡迎儀式，兩國公布全面實行2014年簽訂的《加強防務合作協議》，菲律賓提供多4個基地讓美軍使用，支援菲方應對人道、氣候等挑戰。菲律賓防長加爾維茲稱，奧斯汀此行象徵西方致力協助盟友，維護印太地區自由開放。

菲律賓防長加爾維茲表示：「我們與夥伴國家，一同強烈反對任何單方面行動或意圖干擾目前世界秩序。我們認為所有國家應和平解決問題，遵守國際法，特別是《聯合國海洋法公約》。」

奧斯汀稱兩人談及具體行動，應對在菲律賓周邊水域破壞穩定的行徑，致力加強協同能力抵禦攻擊，形容新安排很重要。他表示：「這只是我們致力將聯盟現代化的一部分，這些努力尤為重要，因中國繼續推進在西菲律賓海(南海)的非法主張。」

美方又公布將撥款8200萬美元，為現有美軍可使用5個基地興建基礎設施，不過奧斯汀強調並非尋求在菲律賓永久駐紮部隊。 菲律賓傳媒報道，當中會包括邦板牙和巴拉望兩處基地，它們分別鄰近南海及南沙群島。菲律賓與中國在這些水域的島礁，有主權爭議。分析相信協議令美軍更易監察中國在區內動態，必要時進入南海協調行動。