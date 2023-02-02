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你好香港｜旅發局撥億元宣傳　宣傳片李家超「打頭陣」　送逾百萬份消費優惠

  • i-Cable
  • 2023年02月02日
【有線新聞】除了送機票鼓勵旅客訪港，旅發局還會派送逾100萬份消費優惠，而「你好，香港！」宣傳費用初步達一億元，包括製作宣傳片。
行政長官李家超為宣傳香港「打頭陣」，又請來多個外國駐港商會代表以及本地藝人拍攝宣傳片。除這些宣傳片製作，旅發局還帶隊到外地參展及邀請海外媒體、網絡紅人等來港體驗新景點，單是宣傳初步就花了大約一億元。
旅發局總幹事程鼎一：「香港屬於最後一個地方重啟旅遊，所以宣傳方面要清晰告訴世界我們的旅遊重啟，所以最重要是有一個清晰訊息傳出去。」
旅發局亦跟逾一萬六千間店舖合作，送出100萬份消費優惠予旅客。下午五時一開始派，馬上有旅客到尖沙咀天星碼頭的旅發局旅客諮詢中心領取，他們要向職員出示護照，然後就可透過手機領取電子優惠券。
德國旅客Hartwig：「很驚訝，沒有預料有優惠券，非常好，可以有免費飲品。」德國旅客黃女士：「碰巧經過，我與丈夫（星期三）晚才到，今天帶他來。他第一次來亞洲，第一次來香港，心情當然開心，永遠收到禮物都是開心的。」
優惠包括免費換領飲品，還可用於景點、零售、餐飲和交通等，旅客可在機場、天星碼頭、高鐵西九龍站及港珠澳大橋香港口岸領取。
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